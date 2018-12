Enfin un département du recrutement chez l'Impact

Au moment même où l’Impact de Montréal annonçait se joindre à la MLS – le 7 mai 2010 – votre humble serviteur posait une question qui semblait légitime au propriétaire Joey Saputo : qui s’occupera du dépistage?

La réponse du grand patron était nébuleuse, mais on comprenait qu’il n’y avait pas de système de dépistage en place. Pendant des années, l’Impact s’est fié à des agents et des intermédiaires pour faire son recrutement.

Ça aura pris huit ans pour que l’Impact réalise qu’un département de dépistage était réellement nécessaire. Saputo en a donc profité pour mettre sur pied un département qui desservira ses deux équipes, le FC Bologne et l’Impact de Montréal.

Marco Zunino, qui était déjà à l’emploi du FC Bologne devient donc le dépisteur en chef des deux formations.

Sous ses ordres seront trois responsables de zone. En Amérique du Nord Raffaele Fresetti, en Amérique du Sud Nick De Santis et en Europe Marco Divaio. Ces hommes porteront le titre d’ambassadeurs et ce sera à eux de vendre les projets de l’Impact et du FC Bologne aux joueurs pressentis.

Ces trois hommes auront, au total, 19 dépisteurs à leur disposition.

Zunnino sera celui qui fera le relais vers les entraineurs des deux formations, c’est-à-dire Rémi Garde à Montréal et Filippo Inzaghi à Bologne.