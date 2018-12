Nouvelle entente de trois ans entre les Alouettes et le 98,5

Les Alouettes de Montréal et Cogeco Média sont heureux d'annoncer le renouvellement de leur partenariat pour une durée de trois ans.

La station 98,5 fm assurera ainsi la diffusion de tous les matchs du calendrier régulier des Alouettes à la radio francophone pour les saisons 2019, 2020 et 2021.

« Les Alouettes et Cogeco sont partenaires depuis 2011 et nous sommes ravis de pouvoir continuer à diffuser nos matchs à leur antenne, a déclaré Patrick Boivin, président et chef de la direction des Alouettes. Grâce au réseau de Cogeco, nos matchs sont régulièrement diffusés sur les ondes de stations locales à l’extérieur de Montréal, au bénéfice des amateurs de football d’un peu partout au Québec. De plus, cette entente permet aux Alouettes d’effectuer des activations et des concours de toutes sortes sur les ondes de la station CKOI et, ainsi, de rejoindre un public encore plus large. »

« Nous sommes heureux de renouveler notre confiance envers les Alouettes pour les trois prochaines saisons, a affirmé affirme Michel Tremblay, directeur des sports du 98,5 fm. Les Alouettes sont une équipe importante dans le portrait sportif montréalais et québécois. Nos auditeurs continueront d’écouter, en exclusivité, les matches de l’équipe au 98,5 fm jusqu’en 2021. »

L'organisation des Alouettes a inscrit son nom sept fois sur la Coupe Grey (1949, 1970, 1974, 1977, 2002, 2009 et 2010), emblème de suprématie de la Ligue canadienne de football.