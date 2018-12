Weber est un «quart-arrière» inspirant, selon Mathieu Dandenault

«Tout le monde respecte Shea Weber. C’est incontestable. On sait, on voit, on sent que c’est un grand leader. Des joueurs comme ça, on doit les garder pour qu’ils donnent l’exemple aux autres joueurs, qui pourraient à leur tour devenir des leaders. J'imagine que Brendan Gallagher observe Weber. Tu as besoin de gars comme Shea Weber. C'est un quart-arrière qui calme tout le monde.»