Carrousel de Brock Holt: les Red Sox pulvérisent les Yankees 16-1

NEW YORK - Brock Holt est devenu le premier joueur de l'histoire à réussir un carrousel en séries éliminatoires et les Red Sox de Boston ont pulvérisé les Yankees de New York 16-1, lundi, pour se donner une priorité de 2-1 dans cette série de section de la Ligue américaine.

En quatrième manche, Andrew Benintendi a réussi un double de trois points et Holt a ajouté deux points à la suite d'un triple, faisant basculer cet affrontement entre deux rivaux de longue date.

Bénéficiant d'une très bonne avance tôt dans la rencontre, le partant Nathan Eovaldi a blanchi son ancienne équipe dans ce qui s'est avéré la pire défaite de l'histoire des Yankees en 396 matchs éliminatoires.

Les Red Sox ont malmené Luis Severino et ils ont réduit au silence les partisans au Yankee Stadium, qui ont été témoins de tous les bons changements apportés par le gérant recrue de la troupe de Boston, Alex Cora.

En neuvième manche, les Yankees ont même envoyé le receveur remplaçant Austin Romine au monticule. Il a accordé un circuit de deux points à Holt, permettant à celui-ci de compléter le carrousel (un simple, un double, un triple et un circuit durant un match).

Le quatrième duel aura lieu mardi soir, dans le Bronx. Les Red Sox, gagnants de 108 matchs cette saison, auront l'occasion d'éliminer les Yankees et ainsi rejoindre les Astros de Houston en série de championnat de l'Américaine.

Rick Porcello se fera confier la balle pour les Red Sox et il fera face à CC Sabathia.