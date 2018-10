Phillip Danault: «Il est très fiable» - Claude Julien

La vitesse, l’opportunisme et le désir de vaincre sont des raisons qui expliquent pourquoi le Canadien de Montréal est revenu en ville avec une récolte de 3 points en 4 matchs en ce début de saison.

Le Tricolore a inscrit 7 buts en 6 périodes réglementaires à Toronto et Pittsburgh. On a souligné le beau travail de Paul Byron (deux buts, deux mentions d’aide pour 4 points), d’Arturi Lehkonen (1-2, 3 points) et Max Domi (0-3, 3 points).

Pourtant, s’il en est un qui s’est drôlement bien tiré d’affaire lors de ces deux matchs, c’est le centre Phillip Danault, estime Martin McGuire.

« À Toronto et à Pittsburgh, celui qui a eu la plus grosse part de responsabilités contre les deux meilleurs trios offensifs, c’est Phillip Danault. Il a joué du hockey inspirant et inspiré. Il a été braillant au cercle des mises en jeu.

« Les mises en jeu, c’est un peu problématique pour le Canadien, mais Danault a été le leader dans ce département. Quand on regarde la ligne de centre et qu’on exclut (Tomas) Plekanec car il n’était pas en uniforme, le centre le plus expérimenté, c’est Danault.

« Nous ne sommes pas encore assez bons lors des mises en jeu, a noté l’entraîneur Claude Julien. Ce sont des atouts comme ça que Phillip apporte à l’équipe. Il a joué contre les gros trios, alors, c’est important d’être bon défensivement, mais son trio (avec Domi et Brendan Gallagher) a beaucoup généré offensivement. Il est capable de faire le travail. Il est très fiable. »

