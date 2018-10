Milos Raonic subit l'élimination à son premier match à Shanghai

SHANGHAI — La présence du Canadien Milos Raonic au Masters de Shanghai a tourné court.

Raonic, 14e tête de série et 20e joueur mondial, s'est incliné d'entrée de jeu en trois manches face à l'Américain Mackenzie McDonald, qui occupe le 81e rang, 6-3, 5-7, 6-3.

C'était une deuxième confrontation entre eux. Raonic avait remporté son match de quatrième tour à Wimbledon en quatre manches en juillet.

«C'est définitivement ma plus grosse victoire à ce jour, a reconnu McDonald, un joueur issu des qualifications. J'estime avoir disputé un très bon match et j'ai pu constater toutes les améliorations que j'ai apportées au cours des derniers mois et je suis content d'avoir été capable de le mettre en pratique aujourd'hui.»

Denis Shapovalov, l'autre Canadien inscrit au tournoi, disputera son match de première ronde, mardi, face au Géorgien Nikoloz Basilashvili. Ce dernier s'est imposé à leur unique confrontation plus tôt cette année.

Un autre Américain a causé une certaine surprise. Bradley Klahn est venu à bout de l'Autralien Nick Kyrgios 4-6, 6-4, 6-3.

Parmi les autres matchs, Sam Querrey a vaincu Diego Schwartzman, no 9, 6-3, 6-4, tandis que Taylor Fritz a défait Robin Haas 6-3, 7-6 (3).

L'Américain Frances Tiafoe s'est pour sa part incliné aux mains de Matthew Ebden 3-6, 6-4-6-3.

Également, le Grec Stefanos Tsitsipas, no 10, a pris la mesure de Gaël Monfils 7-6 (4), 4-6, 6-4 et le Croate Borna Coric, no 13, a éliminé le Suisse Stanislas Wawrinka 4-6, 6-4, 6-3.

Tsitsipas, âgé de 20 ans, constitue l’une des vedettes montantes du circuit. Il a débuté l'année au 91e rang mondial et il occupe actuellement la 15e position.

«Je me suis beaucoup amélioré physiquement et mentalement l'année dernière, a déclaré Tsitsipas. Mon jeu a évolué. Je suis plus agressif maintenant. En fait, je suis plus fort.»