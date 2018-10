Un triplé de Tavares, un doublé de Matthews et les Maple Leafs l'emportent

Un tour du chapeau de John Tavares, des doublés d'Auston Matthews et de Patrick Kane, un autre but de Jonathan Toews: le match entre les Maple Leafs et les Blackhawks, à Chicago, a mis en vedette quelques-uns des meilleurs francs-tireurs de la Ligue nationale, dimanche. Mais à la fin, c'est Morgan Rielly qui a tranché en faveur de l'équipe de Toronto.

Rielly a touché la cible après seulement 19 secondes de jeu en prolongation pour une victoire de 7-6. Son tir des poignets du coeur de la zone adverse s'est faufilé entre les jambières de Cam Ward.

Outre le tour du chapeau de Tavares et les deux buts de Matthews, Kasperi Kapanen a inscrit l'autre but des vainqueurs. Alex DeBrincat, John Hayden et Brandon Manning ont marqué les autres buts des Blackhawks dans ce match complètement fou.

Garret Sparks, un natif de la banlieue de Chicago, a fait 25 arrêts pour les Maple Leafs. Cam Ward a repoussé 27 tirs.