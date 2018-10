Les Brewers atteignent la série de championnat

DENVER - Jesus Aguilar, Orlando Arcia et Keon Broxton ont frappé des circuits, dimanche, menant les Brewers de Milwaukee à une victoire de 6-0 contre les Rockies du Colorado. Les Brewers balaient ainsi les Rockies en trois rencontres et se qualifient pour la série de championnat de la Ligue nationale.

Ils seront opposés aux Braves d'Atlanta ou aux Dodgers de Los Angeles à compter de vendredi, au Miller Park.

En incluant la saison régulière, les Brewers en sont maintenant à 11 victoires d'affilée. Ils espèrent faire mieux qu'à leur dernière présence en séries, en 2011. Ils s'étaient alors inclinés au deuxième tour.

Les Brewers ont pris les devants dès la première manche, Christian Yelich marquant sur un optionnel de Travis Shaw. Scott Oberg a fait cadeau de deux gros points aux visiteurs, avec une feinte illégale et un mauvais lancer. Les Brewers menaient 4-0 après six manches. Arcia et Broxton ont ajouté leurs coups de canon en neuvième, contre Wade Davis.

Erik Kratz a cogné un double et deux simples; il a croisé le marbre sur le mauvais lancer d'Oberg. Le receveur de 38 ans a connu une belle série; il a aussi été l'auteur d'un simple de deux points, vendredi. Wade Miley n'a pas franchi la cinquième manche, mais il a limité les Rockies à deux simples, un double et un but sur balles.

L'enclos a pris le relais. Corbin Burnes (1-0) a lancé pendant deux manches, n'allouant pas de coup sûr. Josh Hader a récolté le sauvetage.

« Nos lanceurs ne reçoivent pas tout le crédit qu'ils méritent », a dit Kratz.

Dans le premier match, les Rockies ont frappé un seul coup sûr avant la neuvième manche. Dans la deuxième rencontre, Jhoulys Chacin a donné le ton avec cinq manches sans point et les Brewers ont gagné par blanchissage, 4-0. Yelich a marqué dans chaque match de la série. C'est au Coors Field qu'il a fait ses débuts dans les grandes ligues, en juillet 2013.

German Marquez (0-1) a permis deux points et sept coups sûrs en cinq manches.

Les Rockies n'ont marqué que deux fois dans la série, n'obtenant que 14 coups sûrs, dont quatre dimanche.

« Nous n'avons pas offert notre meilleur baseball, mais je suis fier de comment nous avons lutté, a dit le gérant des Rockies, Bud Black. Les gars ont joué de la bonne façon. Ils étaient prêts à chaque jour, mais l'autre équipe a fait mieux. »