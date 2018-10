Les Rams invaincus, les Eagles à la dérive

SEATTLE - Todd Gurley a inscrit trois touchés au sol et Jared Goff a lancé une passe payante dans la zone des buts en plus d'amasser des gains de 321 verges, dimanche, quand les Rams de Los Angeles sont restés invaincus en ayant raison des Seahawks de Seattle 33-31.

Devant se débrouiller sans ses deux meilleurs receveurs, qui ont souffert d'une commotion en première demie, Goff s'est servi de Gurley et du receveur Robert Woods pour aider les Rams à quitter Seattle avec un dossier de 5-0.

Gurley a réussi un touché de deux verges au premier quart et il a ajouté des majeurs de deux et de cinq verges en deuxième demie. Le troisième touché au sol de Gurley a permis aux Rams de s'approcher à 31-30, mais le botteur Cairo Santos a raté le converti d'un point.

Santos s'est repris en envoyant le ballon entre les poteaux sur une distance de 39 verges, alors qu'il restait 6:05 à jouer au match. Ce fut suffisant pour les Rams, qui ont tenu le coup pour le reste de l'affrontement.

Le quart Russell Wilson a eu beaucoup de temps pour répliquer, mais les Seahawks (2-3) ont commis deux erreurs après s'être placés en bonne position pour l'emporter. Wilson a rejoint Tyler Lockett pour un jeu de 44 verges, mais deux pénalités ont compliqué les choses.

Faisant face à un troisième essai et 23 verges à franchir, Wilson a ressenti la pression de Cory Littleton et les Seahawks ont dû dégager le ballon avec 3:38 à écouler. Ils ne l'ont jamais repris. Gurley a terminé la partie avec 22 courses pour des gains de 77 verges.

Vikings 23 Eagles 21

À Philadelphie, Kirk Cousins a amassé 301 verges de gains aériens, Linval Joseph a retourné un échappé sur 64 verges pour un touché et les Vikings du Minnesota ont vengé leur défaite en séries contre les Eagles en l'emportant 23-21.

Carson Wentz et le reste de l'attaque des Eagles ont éprouvé des difficultés et les champions en titre du Super Bowl ont glissé à 2-3 cette saison.

Nick Foles avait mené les Eagles vers une victoire facile de 38-7 contre les Vikings lors de la finale de l'Association Nationale avant d'être nommé le joueur le plus utile du Super Bowl dans un gain contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Tentant d'effacer un retard de 17 points à mi-chemin au troisième quart, les Eagles étaient en position de prendre les devants quand Roc Thomas a échappé une passe arrière de Cousins. Wentz a toutefois été pris en défaut pour avoir lancé volontairement le ballon au sol alors qu'il se trouvait dans la pochette.

Le botteur des Vikings Dan Bailey, qui avait précédemment raté deux placements, a réussi un botté de précision de 52 verges pour permettre à son équipe de prendre les devants 23-14 avec 2:47 à écouler au quatrième quart.

Wentz a lancé une passe de touché de sept verges à Zach Ertz pour réduire l'écart à 23-21 avec 69 secondes à jouer, mais Adam Thielen a récupéré un botté court pour sceller l'issue de la rencontre.

Les Vikings (2-2-1) a obtenu une autre excellente performance de la part de Cousins, qui a complété 30 de ses 37 passes, dont une pour un touché.

Cardinals 28 49ers 18

À Santa Clara, la recrue Josh Rosen a lancé une passe de touché de 75 verges à Christian Kirk et les Cardinals de l'Arizona ont soutiré le ballon cinq fois aux 49ers de San Francisco pour triompher 28-18.

Les Cardinals (1-4) n'ont pas été capables de créer beaucoup de choses en attaque, sauf pour l'attrapé de Kirk, une autre recrue. Les autres touchés ont été inscrits à la suite de courtes séquences après que les 49ers (1-4) eurent commis un revirement. Josh Bynes a retourné un échappé pour un majeur et David Johnson a réussi deux touchés au sol pour les Cardinals.

Le quart des 49ers C.J. Beathard a complété ses cinq premières passes du match et il a aidé son équipe à prendre les devants 6-0 à la suite d'une passe à l'appel de cinq verges à Matt Breida. Rosen a répliqué peu de temps après ce touché, lançant une très longue passe à Kirk, qui était fin seul au milieu du terrain, derrière le demi de sûreté Adrian Colbert.

Patrick Peterson a récupéré un échappé de Raheem Mostert et il l'a retourné sur 49 verges, à la ligne de 18 des 49ers, mettant la table pour un touché de deux verges de Johnson. Les Cardinals ont pris les devants 14-6 sur cette séquence.

Les 49ers ont finalement réussi un autre touché alors qu'il ne restait que 6:51 à jouer au quatrième quart. Beathard a rejoint Trent Taylor en quatrième essai et une verge à franchir. Les 49ers ont glissé à 1-12 au cours des deux dernières saisons lorsque Jimmy Garoppolo n'est pas le partant.

À son deuxième départ dans la NFL, Rosen a signé la victoire même s'il n'a complété que 10 de ses 25 passes pour des gains aériens de 170 verges.

Chargers 26 Raiders 10

À Carson, Philip Rivers a lancé deux passes de touché et pour des gains aériens de 339 verges, menant les Chargers de Los Angeles à une victoire de 26-10 contre les Raiders d'Oakland.

Il s'agit du 59e match de plus de 300 verges aériennes pour Rivers et son huitième contre les Raiders. Il a complété 22 de ses 27 passes et il a reçu une cote d'efficacité de 143,4. Melvin Gordon a obtenu 120 verges de la ligne de mêlée (58 au sol et 62 par la passe). Sa course d'une verge au deuxième quart a donné les devants 17-3 aux Chargers (3-2) à la demie.

Derek Carr a réussi 24 de ses 38 passes pour des gains aériens de 268 verges. Il a lancé une passe de touché d'une verge à Jordy Nelson, au quatrième quart, pour rapprocher les Raiders (1-4) à 27-10.

Carr a aussi été victime d'une interception coûteuse de Melvin Ingram dans la zone des buts, au troisième quart. Les Chargers ont ensuite orchestré une série à l'attaque de huit jeux et 96 verges qui s'est terminée par une passe de touché de 13 verges de Rivers à Virgil Green.

Le porteur de ballon des Raiders Marshawn Lynch a amorcé la rencontre au quatrième rang de la NFL au chapitre des verges au sol, mais il n'a porté le ballon que neuf fois pour des gains de 31 verges.