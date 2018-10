Une riposte de 27 points des Bengals

CINCINNATI - Michael Johnson a créé l'égalité en retournant une interception jusque dans la zone des buts, Sam Hubbard a retourné un échappé sur 19 verges pour le touché victorieux et les Bengals de Cincinnati ont effacé un déficit de 17 points pour vaincre les Dolphins de Miami 27-17, dimanche.

Les Bengals (4-1) ont bénéficié du retour au jeu de Joe Mixon à la suite d'une opération au dos, et ils ont effectué de nombreux jeux clés en défensive au quatrième quart.

La formation de l'Ohio a d'ailleurs orchestré sa plus importante remontée de la campagne et poursuivi son meilleur début de saison depuis 2015, alors qu'elle avait participé aux éliminatoires de la NFL.

Les Dolphins (3-2) sont les seuls coupables pour leur déconfiture en deuxième demie. Ils ont commis de nombreuses erreurs qui ont ouvert la porte aux Bengals, auteurs de 27 points sans riposte.

Les Dolphins avaient commencé la saison avec un dossier de 2-0, mais ils ont été malmenés par les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et surpris par les Bengals au cours des deux dernières semaines d'activités.

Steelers 41 Falcons 17

À Pittsburgh, Ben Roethlisberger et Antonio Brown ont orchestré deux touchés en deuxième demie pour permettre aux Steelers d'infliger un cuisant revers de 41-17 aux Falcons d'Atlanta.

Roethlisberger a complété 19 de ses 29 tentatives de passe pour 250 verges de gains et trois touchés, dont un jeu aérien de neuf verges vers Brown au troisième quart et une longue passe de 47 verges captée par le joueur vedette tôt au quatrième quart. Les Steelers (2-2-1) ont ainsi offert leur plus belle performance de la saison.

Brown a réalisé six attrapés pour 101 verges de gains. Ses deux touchés lui ont permis de porter son total en carrière à 64, surpassant ainsi la marque du légendaire John Stallworth et le propulsant au deuxième rang de l'histoire de la concession pour le nombre de passes de touché captées.

James Conner a amassé 110 verges au sol et inscrit deux majeurs, en plus d'ajouter 75 verges à sa fiche par la voie aérienne pour les Steelers. Ces derniers ont porté leur fiche à 7-0-1 contre les Falcons (1-4) à domicile.

Matt Ryan a récolté 285 verges de gains et généré un touché, mais il a aussi été victime de six sacs et a passé les dernières minutes cloué au banc, alors que les Falcons se dirigeaient vers une troisième défaite d'affilée.

Lions 31 Packers 23

À Detroit, Matthew Stafford a lancé deux passes de touché, LeGarrette Blount a inscrit deux majeurs au sol et les Lions ont défait les Packers de Green Bay 31-23.

Les Lions (2-3) ont ainsi obtenu une victoire cruciale sous l'égide de leur nouvel entraîneur-chef Matt Patricia, à l'aube de leur semaine de congé.

Les Packers (2-2-1) n'ont pu surmonter une kyrielle d'erreurs inhabituelles du vétéran botteur Mason Crosby et de leur quart vedette Aaron Rodgers, qui a commis deux échappés pour la troisième fois seulement de son illustre carrière de 14 ans dans la NFL. Crosby a raté un sommet personnel de quatre placements dans un match, en plus d'une transformation.

Il a cependant réussi un placement avec deux secondes à écouler au cadran. Les Lions ont récupéré le botté court pour sceller leur victoire, empêchant ainsi Rodgers de mettre la table pour un autre jeu miraculeux à leurs dépens.

Jets 34 Broncos 16

A East Rutherford, Sam Darnold a réussi trois passes de touché et les Jets de New York ont stoppé une série de trois défaites, battant les Broncos de Denver 34-16.

Darnold a rejoint Robby Anderson sur 76 verges, un jeu qui a dénoué l'impasse de 7-7, tôt au deuxième quart. Les Jets (2-3) ont conservé les devants.

Les autres passes de touché ont celles dirigées à Anderson et Terrelle Pryor, sur 35 et 20 verges. Darnold a complété 10 passes sur 22, pour 198 verges.

Isaiah Crowell a épaté avec 219 verges au sol dont une course de 77 verges jusqu'à la zone des buts, quelques minutes avant le premier touché d'Anderson. Bilal Powell a aussi connu un fort match, récoltant 99 verges au sol. Il s'est notamment échappé pour 38 verges. Anderson a terminé le match avec 123 verges. En défense, Leonard Williams s'est distingué avec deux sacs.

Case Keenum a recueilli 377 verges aériennes, avec deux passes de touché et une interception. Demaryius Thomas a capté cinq ballons pour 105 verges.

Les Broncos (2-3) ont entamé la saison avec des gains à la maison contre Seattle et Oakland), mais ils ont été défaits à leurs trois dernières sorties.

Browns 12 Ravens 9

À Cleveland, la recrue Greg Joseph a réussi un placement de 37 verges avec deux secondes à jouer en prolongation, pour mener les Browns à un gain de 12-9 face aux Ravens de Baltimore. Flottant, le ballon a franchi de justesse la distance nécessaire.

La recrue Baker Mayfield a fait avancer le club pour donner une occasion à Joseph, embauché après la deuxième semaine de la saison. Il avait bousillé ce qui devait être un converti, en première demie, mais il n'a pas raté sa chance quand ça comptait. Les Browns (2-2-1) avaient perdu leurs 18 derniers matches contre des rivaux de section.

Les Ravens (3-2) ont eu de nombreuses opportunités, mais Joe Flacco a commis une coûteuse interception en première demie et les Browns ont bloqué une tentative de placement de Justin Tucker par la suite.

À son premier départ dans le «Dawg Pound», Mayfield a cumulé 342 verges de passes, dont une connexion cruciale de 39 verges à Derrick Willies sur un troisième essai, lors de la montée décisive.