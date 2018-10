Toto le zéro

Conflit d’intérêts

En 2002, lors du « Grand Prix de la honte », en Autriche, l’écurie Ferrari avait été mise à l’amende pour avoir ordonné à Rubens Barrichello de laisser passer son coéquipier, Michael Schumacher. Toto Wolff, lui, s’en est tiré en toute impunité et c’est à se demander qui tire vraiment les ficelles en F1. Non seulement l’Autrichien en mène large parce qu’il est le dirigeant de la branche sportive d’un puissant constructeur automobile, mais il est aussi l’agent d’un de ses pilotes, soit Valtteri Bottas.

Imaginez un instant si le DG du Canadien était aussi l’agent d’un de ses joueurs… C’est tout simplement impensable ! Et pourtant, la F1 tolère ces conflits d’intérêts. Parce que ce n’est pas une première : Flavio Briatore, personnage à la réputation sulfureuse, dirigeait lui aussi des écuries de F1 (Benetton, Renault) tout en gérant la carrière de pilotes comme Alonso et Trulli. Mais ça, c’était sous l’ancien régime, alors que la F1 était sous la botte d’un personnage tout aussi sulfureux (et peu scrupuleux) : Bernie Ecclestone.

Avec l’arrivée de Liberty Media, l’année dernière, et la mise à l’écart du controversé « Mr. E », on croyait bien que c’était la fin de ce genre de personnage et, conséquemment, la fin des combines, malversations et autres conflits d’intérêts. Hélas, non. Du moins, pas encore. Qu’un Toto Wolff puisse agir aussi impunément envoie un bien mauvais message à ceux et celles qui espéraient un assainissement des mœurs en F1.

Il convient par ailleurs de souligner que Wolff a eu recours aux consignes d’équipe en l’absence de Niki Lauda, qui se remet d’une délicate opération (Wolff et Lauda sont les deux têtes dirigeantes de l’écurie Mercedes, mais le second a le titre de « président non-exécutif »). Sous la direction des deux hommes, Mercedes, doit-on le rappeler, avait toujours refusé de favoriser un de ses pilotes pour le titre, laissant Nico Rosberg et Lewis Hamilton se livrer une lutte acharnée. Leur cohabitation fut certes houleuse, mais fructueuse, avec trois titres à la clé (Hamilton en 2014 et 2015, Rosberg en 2016). La preuve, s’il en fallait une, qu’on peut gagner des championnats sans réduire un de ses deux pilotes au rôle de faire-valoir.

De là à présumer que Niki Lauda, ancien pilote et légende vivante de la F1, mettait tout son poids pour convaincre l’état-major du constructeur allemand de privilégier l’aspect sportif plutôt que stratégique, il n’y a qu’un pas… Et quand le chat n’est pas là, les souris dansent, c’est bien connu.

En choisissant d’avoir recours à cette tactique, la semaine dernière, Toto Wolff a causé un tort énorme. À son écurie, désormais plus politique que jamais; à Lewis Hamilton, dont la fort probable cinquième couronne sera entachée par la tricherie de Sotchi; à Bottas, désormais étiqueté porteur d’eau, comme Irvine, Barrichello et Massa avant lui; aux promoteurs des courses restantes, qui perdent de leur intérêt en raison de l’avance pratiquement insurmontable de Hamilton; et à la F1 en général, qui n’avait pas besoin d’un autre œil au beurre noir.

Et l’ami Lance, dans tout ça ? Il a terminé dernier. Encore.