Saphir Taïder mène l'Impact à une victoire de 3-0

Battu cinq fois sur six tirs face au D.C. United, le gardien de l'Impact Evan Bush s'est aussi racheté contre le Crew. Il a réalisé neuf arrêts, dont deux spectaculaires contre Harrison Afful et Gyasi Zardes en première demie.

Le Crew (13-10-9) a offert une bonne opposition, ayant notamment l'avantage au niveau de la possession du ballon. Cependant, la formation de l'Ohio n'a qu'une victoire à ses 10 dernières sorties à l'étranger (1-6-3).

L'Impact sera en trêve internationale et reprendra le collier seulement le 21 octobre, quand il accueillera le Toronto FC. Le gardien James Pantemis (Canada), le défenseur Jukka Raitala (Finlande) et les milieux de terrain Samuel Piette (Canada) et Taïder (Algérie) ont été rappelés par leur équipe nationale respective.