«C'est un peu comme dans nos rêves» - Maxime Comtois

Quand il était enfant, Maxime Comtois rêvait de jouer dans la Ligue nationale et d’y marquer des buts. Il a réalisé les deux exploits le même soir.

Comtois, repêché par les Ducks d’Anaheim, a inscrit mercredi le premier but de sa carrière dans la LNH contre les Sharks de San José, à son premier match, quelques secondes après le début de sa toute première présence sur la patinoire.

En trompant la vigilance du gardien Martin Jones après seulement 49 secondes de jeu, Maxime Comtois est aussi devenu la recrue ayant marqué un premier but aussi rapidement dans le circuit Bettman depuis 25 ans.

« C’est un peu comme dans nos rêves de jeunesse, a noté Comtois au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports. On rêve tous de marquer un but dans la Ligue nationale. J’étais vraiment content de ça se produise rapidement. Ça enlève une certaine pression et ça apporte une certaine confiance. »

Écoutez l’entrevue intégrale…