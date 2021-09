Poursuite de 50 millions $ | Linda Evangelista défigurée?

Le mannequin de réputation internationale Linda Evangelista a intenté une poursuite de 50 millions de dollars américains envers une compagnie de traitement esthétique.

La Canadienne âgée de 56 ans, qui a été parmi les supermodels des années 1990, aurait subi des effets secondaires liées à une procédure esthétique qui l’auraient laissé «défigurée».

En succession au micro de Bernard Drainville et de Patrick Lagacé, le Dr Eric Bensimon, président de l’Association des spécialistes en chirurgie plastique et esthétique du Québec, ainsi que la Dre Charlotte Gamache, psychologue spécialiste de l’image corporelle, commentent l’affaire et donnent une foule de précisions médicales, techniques et psychologique sur le traitement subi par le mannequin.

On les écoute…