Chanteurs masqués | Le nouveau mot d'ordre de Guillaume Lemay-Thivierge

L’animateur et comédien Guillaume Lemay-Thivierge est un homme occupé cet automne.

À son menu, la nouvelle émission Chanteurs masqués ainsi que la troisième saison de Si on s’aimait, toutes deux sur le réseau TVA.

Au micro de Paul Houde et de Thérèse Parisien, le touche-à-tout explique le fonctionnement et les rouages de Chanteurs masqués et le retour de si on s’aimait.

Toujours affable, courtois et de bonne humeur, il explique aussi le nouveau mot d’ordre dans sa vie, depuis quelques années.