Sortez le popcorn | Saison 2, épisode 5 : Dans une Galaxie près de chez vous

« Ne serait-ce que pour retrouver ce plaisir de jouer, ce coeur d'enfant-là... C'était comme une série culte. J'ai commencé ma carrière avec ce film-là et je ne savais pas que je commençais avec le projet qui allait le plus me faire "tripper" dans ma vie. De pouvoir faire mon chant du cygne avec ça... s'il y a un troisième film, ma carrière arrête ensuite ! »