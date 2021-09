Place à la rentrée de la télé !

Le chroniqueur télé du journal Le Soleil, Richard Therrien, était au micro de Thérèse Parisien et Paul Houde pour mettre la table en vue de la rentrée automnale de la télévision.

D’entrée de jeu, ils pensent que Dan Bigras saura jouer un bon rôle de méchant dans la série District 31. Notons que cette annonce a été faite samedi soir à En direct de l’univers.

Un incontournable selon Richard Therrien, c’est la série Les moments parfaits écrite par Marc Robitaille. Le chroniqueur ajoute d’ailleurs qu’il y aura plusieurs bonnes émissions diffusées en même temps sur les différentes chaines de télévision.

De son côté, Thérèse et Richard sont unanimes. Les deux pensent que le retour de la série L’heure bleue sera intéressante et palpitante à suivre. Ils ont également hâte de suivre l’émission Les chanteurs masqués qui sera diffusée le dimanche soir à TVA.

Au sujet des télé-réalités, ils sont curieux par rapport à l’émission L’île de l’amour. De plus, Si on s’aimait et Occupation double vont attirer l’attention selon Parisien et Therrien.

À propos du siège vacant du fou du roi pour l’émission de Tout le monde en parle, les deux chroniqueurs sont unanimes que pas beaucoup d’artistes ne voudront le combler.