Saison 2, épisode 4 | Sortez le popcorn avec Émile Gaudreault

« Je me suis toujours vu comme un scénariste devenu réalisateur. (…) Ce qui fait en sorte que je fais des films qui ont une cohérence, c’est que je possède l’histoire que je raconte à 300 %. Il n’y a pas une seconde de cette histoire à laquelle je n’ai pas de réponse. (…) Tout, tout, des costumes aux décors, tout ce qu’on va choisir, c’est l’histoire qui dicte ce dont on a besoin. Je ne me pose pas de question. Je ne prends pas de décision de film, je fais juste me dire : "l’histoire a besoin de ça". (…) Où doit être placée la caméra dans cette scène-là, à ce moment-là ? Qu’est-ce qui doit ressortir de cette scène-là, à ce moment-là ? »