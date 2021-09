Sondage Numeris | Pas de vacances pour le 98.5, grand gagnant de l’été 2021 au Canada

L’été n’a pas été de tout repos pour l’actualité avec tous les enjeux que l’on connaît: la crise du Coronavirus, les violences des gangs de rue dans le Grand Montréal, le déclenchement des élections fédérales, la finale de la Coupe Stanley pour ne nommer que ceux-ci.

Le Grand Montréal a voulu en savoir plus et sa référence a été le 98.5. Selon la firme de sondage Numeris qui publie jeudi les résultats d’écoute de la radio pour la région de Montréal, le 98.5 occupe la première place au Canada : Grand numéro 1 de l’été.

Doté d’une grille performante, le 98.5 est no 1 de 5h30 à 18h30. Dans ce bloc, on y retrouve les émissions Puisqu’il faut se lever avec Louis Lacroix, Ni noir Ni blanc avec Guillaume Dulude et Élisabeth Crête, Mongrain PM avec Jean-Luc Mongrain et Le Québec Maintenant avec Marie-Claude Lavallée.