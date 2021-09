«Je ne pensais pas revivre autant d'émotions en revisitant le lieu d'atterissage» -Robert Piché

Il y a 20 ans, en août 2001, le commandant Robert Piché réussissait un exploit hors du commun qui est sujet d'un documentaire intitulé «19 minutes: l’exploit Piché», réalisé par Paul Larocque. La production télévisuelle sera diffusée à TVA lundi soir.

Rappelons que Piché était aux commandes de l'Airbus A330-200 sur le vol 236 Air Transat entre Toronto et Lisbonne. Il avait alors réussi avec son copilote Dirk de Jager un atterrissage d'urgence sur la piste de la base de Lajes, aux Açores, sans moteurs et après un vol plané de plus de 20 minutes à cause d'une fuite de carburant, sauvant ainsi la vie de ses 293 passagers et des 13 membres d'équipage.

Robert Piché et Paul Larocque étaient au micro de Paul Houde dimanche matin pour parler de la sortie de ce documentaire.

Pour la production de ce documentaire, Piché a pu revisiter les lieux où il a fait atterrir l'avion qu'il pilotait en 2001.