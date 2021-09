Sortez le popcorn, saison 2 | Les films d’époque

Pour nous faire voyager dans le temps, ils ont bravé la météo, enduré des heures de maquillage, manié les chevaux et même porté le corset ou la soutane! Les acteurs Marie Tifo et Rémy Girard ainsi que le réalisateur Charles Binamé nous expliquent la complexité et l’importance des films d’époque, que ce soit Un homme et son Péché, Maurice Richard ou encore La Passion d’Augustine.

Charles Binamé, un grand amoureux du Québec, est très reconnaissant d’avoir pu contribuer à tous ces projets.