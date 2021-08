Saison 2, épisode 2 | Marianne Verville, Pier-Luc Funk et Catherine Brunet: Grandir sur les plateaux de cinéma

« Je me souviens quand j’ai fait l’audition pour SNL Québec : mon père avait dû intervenir parce que je voulais tellement ce rôle-là. Il m’a dit : "Arrête d’y penser, sinon, ça va te faire trop mal si tu ne l'as pas. Tu dois passer à autre chose". Finalement, j’ai décroché le rôle, donc je ne suis pas tombé dans une sombre dépression! On a comme une mentalité d'athlète. En audition, tu donnes ton 110% et après, quand tu sors, tu essaies de ne plus y penser. Tu ne peux rien y changer. Il y a tellement de petits détails... »