«J'ai hâte de sortir mes guitares de chez nous» -Sylvain Cossette

«Ça fait 40 ans que la musique est mon mode de vie. Je pars avec mes guitares ainsi que leurs caisses et toutes mes affaires de musique sont dans le camion de tournée. D’habitude, on était tout le temps en tournée et là, ma maison est remplie d’instruments. J’ai hâte que ça sorte de chez nous! Je crois que je vais peut-être faire une émission sur le déménagement des guitares de Sylvain Cossette!»