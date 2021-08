Sortez le popcorn, saison 2 | Michel Côté annonce sa retraite du cinéma

« La pandémie m’a fait réaliser que ce serait l’fun de ne plus travailler (…) J’ai eu 71 ans, j’ai travaillé 50 ans. Tous les autres métiers ont comme le droit d’avoir une retraite. Mais nous, si on parle de ça, on se fait dire : « Bin voyons, t’as pas le droit… t’as pas de retraite ». C’est un métier qui m’a rendu extrêmement heureux, j’ai travaillé fort, j’ai joué au théâtre environ 3500 fois parallèlement à ça. J’ai donné beaucoup dans la promo, j’ai réussi à élever mes deux enfants, je suis encore avec ma femme, ça va faire 49 ans. J’ai réussi plein de choses et je me suis dit pourquoi ne pas finir sur une réussite. »