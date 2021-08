Le père des «Contes pour tous», Rock Demers est décédé.

Il avait 87 ans.

Le premier conte mis en images par l'homme de cinéma a été «La Guerre des tuques» en 1984, réalisé par André Melançon.

Parmis les autres incontournables de la série se trouvent les films «Opération beurre de pinottes», «Bach et Bottine» et «La Grenouille et la Baleine».