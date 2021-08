Britney Spears | Tutelle 101: comment ça fonctionne?

« Au Québec, s’est bien encadré. On est régi par le Code civil. Et pour déclarer quelqu’un inapte, il faut passer par tout un processus. D’abord, il y a le médecin qui intervient, qui fait sa batterie de test. Il vient exposer le degré d’inaptitude et la durée d’inaptitude. On voit souvent incapacité partielle et temporaire, ou totale et permanente. »