La rentrée du 98.5 le 16 août | Paul Arcand de retour lundi!

L'animateur le plus écouté au pays est de retour en ondes lundi le 16 août.

L'incomparable rendez-vous du matin avec Puisqu’il faut se lever animé par Paul Arcand revient pour une 18e saison. La populaire émission accueille, en plus de vos chroniqueurs préférés, une nouvelle venue: Françoise Boivin. Ancienne politicienne bien connue, elle fera le commentaire politique tous les matins à 7h.

Autre grande nouvelle, Nathalie Normandeau prendra le micro dès 10h tous les jours. Tout en maintenant sa présence avec Luc Ferrandez à la Commission. L’effet Normandeau sera diffusé partout au Québec et traitera des grands enjeux de la société. Les auditeurs de tous les coins de la province seront interpellés, ce qui en fera une grande tribune d'influence, sur les questions de l’heure, le tout sur un ton convivial.

Fort de sa première place lors du dernier sondage Numeris, Bernard Drainville sera de retour dans son fauteuil d’animateur d’affaires publiques avec Drainville PM, de midi à 15 h. Il continuera de traiter des dossiers d’importance à sa façon, avec intelligence, pertinence et le sens de l’humour qu’on lui connaît!

Le Québec maintenant avec Patrick Lagacé, l’émission du retour à la maison numéro 1 à Montréal, frappera fort à la rentrée. En plus de Catherine Beauchamp au culturel et de Philippe Cantin et son commentaire sportif, MC Gilles se joint à l’équipe. Il viendra pimenter l’actualité à sa façon, tous les jours de 15h à 18 h 30.

Le 98.5 entamera ses soirées avec l’émission Parlons-nous, qui sera animée par la journaliste Valérie Lebeuf appuyée de Justine Vachon. Pendant 90 minutes, le public sera appelé à se prononcer sur les faits saillants de la journée en information. Le vendredi, c’est la docteure Christiane Laberge qui prendra la relève pour Parlons-nous de santé.

Dès 20 h, place aux Amateurs de sports avec Mario Langlois et ses nombreux collaborateurs, émission qui se poursuivra jusqu’à minuit. Jérémie Rainville animera l'édition week-end des Amateurs de sports le samedi et dimanche de midi à 14h. Au 98.5, les fans de sports y trouvent leur compte!

Paul Houde (Les week-ends de Paul Houde), Jacques Fabi (Fabi la nuit), Sylvain Ménard (Quart de nuit), Jeffrey Subranni (Les grands titres, Les dessous de l'immobilier et Classiques 80-90) et Catherine Beauchamp (Sortez le popcorn) seront aussi de retour à leur poste respectif en plus des très nombreux collaborateurs habituels du 98.5.