Le guide de la famille parfaite | «On met beaucoup de pression sur les jeunes» -Louis Morissette

Le guide de la famille parfaite connaît un franc succès et il ne faudrait pas s’étonner que le long-métrage de Ricardo Trogi devienne le film chouchou de la saison estivale.

En conversation avec Patrick Marsolais et Émilie Fournier, Louis Morissette, scénariste et acteur principal du film, explique la genèse du film qui touche vraisemblablement une corde sensible chez bien des parents qui se reconnaissent à travers son personnage.

« Un moment a déclenché la réflexion et l’écriture, lorsque ma plus vieille, Delphine, à 14, 15 ans, me disait : « Donne-moi un break. Tu me stresses. » Je lui donnais tous les outils pour qu’elle ait du succès et elle me disait : « Non, tu me rends malheureuse. »

Morissette a commencé à en parler avec d’autres parents, à des psychologues et l’anxiété de performance revenait toujours.

« Oui, on leur donne plus d’options, mais à un moment donné, face à toutes ces options, on leur met beaucoup de pression, également. »

