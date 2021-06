Musique québécoise dans les établissements gouvernementaux | «C’est une excellente idée»

«D’abord, il n’y a personne qui va se plaindre d’être libéré de la musique plate d’ascenseur. L’industrie du disque et de la musique québécoise a besoin d’un gros coup de pouce. Est-ce que c’est ça qui va faire la différence dans notre choix d’acheter ou de consommer davantage de musique québécoise? J’en doute, mais ça fait partie de la volonté du gouvernement de mettre en valeur nos talents d’ici comme on le fait dans d’autres secteurs d’activités. On ne peut que saluer cette nouvelle et vivement plus de musique québécoise dans les ministères et organismes. C’est une excellente idée»