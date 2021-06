Vindredi groovy | Des vins pour célébrer la graduation

C'est vendredi et c'est le Vindredi groovy qui célèbre cette semaine les vins et la musique de graduation.

Comme d'habitude, l'animateur Patrick Lagacé, la sommelière Jessica Harnois et la chroniqueuse Catherine Beauchamp partagent les vins, les chansons et la bonne humeur.

Vins

1. Les Boissons du Roy Sangria Fou du Roy

Flavoured beverage | 750 ml | Québec, Canada

Fraise rhubarbe basilic

14,20$

2. Parés Baltà Indigena 2019

Vin blanc | 750 ml | Espagne Côte Méditerranéenne

Grenache blanc

22,80 $

3. Château Revelette 2020

Vin rosé | 750 ml | France Provence

Grenache 65 %, Cinsault 15 %, Carignan 10 %, Ugni blanc 10 %

$21,60$

4. Prà Morandina Valpolicella 2019

Vin rouge | 750 ml | Veneto, Italie

Corvinone 35 %, Corvina 35 %, Rondinella 23 %, Oseleta 7 %

$24.55



Musique

Edward Elgar - March 1, Promp Circumstance

Alice Cooper - School's Out

Pierre Lalonde - C'est le temps des vacances



Alphaville - Forever Young

Talk talk - It's my life

Fun - We Are Young (feat. Janelle Monáe)

Vitamin C - Graduation (Friends Forever)

Baz Luhrman -Everybody's Free (To Wear Sunscreen)

Lesley Gore - It's My Party

Michele Richard - La plus belle pour aller danser

Orchestral Manoeuvres in the dark - If You Leave (From Pretty In Pink soundtrack)

Simple Minds - Don't You (Forget About Me)

Chuck Berry - Johnny Be Good

Olivia Newton John - John travolta - (Grease) We Go Together

Kenny Logins - Footloose

Queen - We Are the Champions

Kool and the gang - Celebration (Single Version)