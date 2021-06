Puisqu'il faut se lever, cet été | Lydiane St-Onge et Bernard Sévigny se joignent à l'équipe

L’émission quotidienne Puisqu’il faut de se lever sera animée cet été par Louis Lacroix, du lundi au vendredi, entre le 25 juin et le 13 août. Dans son équipe, des collègues chevronnés traiteront de divers sujets de l’actualité.

Depuis des années, Louis Lacroix assure la relève de Paul Arcand à la barre de la très populaire émission matinale.

Cette année, l'équipe accueille deux nouveaux chroniqueurs.

Bernard Sévigny, ex-maire de Sherbrooke et ancien président de l'Union des municipalités du Québec, sera invité chaque jour à commenter l’actualité politique.

Lydiane St-Onge, aventurière et bourlingueuse, proposera des activités, des sorties et nous fera connaître des endroits à visiter cet été avec la chronique plein air.

Mentionnons par ailleurs la participation de François Gagnon (argent et économie), François Bessette (sports), Jessika Brazeau (culture), ainsi que de Mathieu Roy (du 25 juin au 23 juillet) et de Jean-Michel Vanasse (26 juillet au 13 août) à la techno et de Guylaine Delorme à la circulation.

Nous vous souhaitons un bon été en compagnie de l’équipe de Puisqu’il faut se lever, diffusée de 5 h 30 à 10 h, dès le 25 juin.