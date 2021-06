Sondage | Le 98.5 grand numéro 1 à Montréal, au Québec et au pays

La station 98.5 sort grande gagnante du sondage Numeris qui mesure la performance de la radio au pays. Le 98.5 occupe la première place des stations les plus écoutées au pays.

Classement des cinq stations les plus écoutées au Canada en heures écoute.

98.5 de Montréal : 8 459 200 heures CBC Radio One de Toronto : 7 469 200 heures boom 97.3 de Toronto : 5 443 400 heures Ici Radio Canada Première de Montréal : 4 584 700 heures Classical 96.3 de Toronto : 4 180 200 heures

«Tenir ce rythme depuis près de 15 mois tient de l’exploit . Les animateurs et animatrices ont su démontrer l’importance de la radio dans ce type de crise. Partager le quotidien de nos auditeurs et auditrices durant cette période a clairement été essentiel», a mentionné Pierre Martineau, vice-président du réseau parlé et directeur général du 98,5.

Paul Arcand demeure l’animateur du matin le plus écouté au pays, récoltant 34,3 % des parts de marché à Montréal avec Puisqu’il faut se lever. La combinaison des entrevues chocs et de réponses aux vraies questions des auditeurs permet à l’émission d’être sur la première marche du podium. Ses collègues Isabelle Maréchal et Bernard Drainville demeurent eux aussi au sommet du palmarès avec des résultats spectaculaires.

Patrick Lagacé reste indétrônable dans le créneau du retour avec 19,5 % des parts de marché. Son incroyable performance démontre la nécessité des auditeurs du grand Montréal de se retrouver avec une analyse récapitulative de fin de journée pour suivre tous les développements.

Les soirées ont repris vie avec la diffusion des matchs des Canadiens et des bonnes émissions de Mario Langlois et de Jérémie Rainville apportant le divertissement nécessaire en cette période trouble.

Les week-ends et les nuits n’ont pas donné leur place non plus pour accompagner tout le monde dans les trois derniers mois. Paul Houde et son équipe ont brillamment performé entre information et divertissement.

Puisque les nuits ont été assez mouvementées pour les travailleurs essentiels, nos animateurs de nuit, Jacques Fabi et Sylvain Ménard, ont accompagné les auditeurs en les écoutant et en discutant avec eux.

Source :

Numeris, Canada, heures hebdo, T12+, L-D 2h-2h, CHMPFM, CBLAFM, CHMBFM, CBFFM, CFMZF+, printemps 2021 (1er mars au 30 mai 2021)

Numeris, PPM, Montréal franco, Part, CHMP, L-V 5h30-10h, 10h-12h, 12h-15h, 15h-18h30, T2+, printemps 2021 (1er mars au 30 mai 2021)..