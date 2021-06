«Cannes au XXIe» | Un livre écrit par deux journalistes québécois

Synopsis

Le Festival de Cannes, plus important festival de cinéma au monde, a été créé en 1939, mais n’a jamais pu être tenu cette année-là, en raison de l’invasion de la Pologne par l’Allemagne et le déclenchement subséquent de la guerre. Depuis 1946, année où le festival a finalement été lancé, une seule édition a dû être interrompue, celle de 1968, qui a pris fin abruptement, en signe de solidarité des cinéastes avec les étudiants et ouvriers en grève. Une seule édition a par ailleurs dû être annulée : celle de 2020, pandémie de COVID-19 oblige. Marc Cassivi et Marc-André Lussier fréquentent le Festival de Cannes depuis le début du XXIe siècle. Deux décennies de films, de controverses, de palmarès contestés, de conférences de presse tournant au vinaigre, de chefs-d’œuvre proclamés (ou en devenir), de fêtes fastes et de rencontres mémorables.

Cannes au XXIe paraît aux éditions Somme toute à compter du 8 juin.