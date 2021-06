Vindredi groovy | Des vins et des femmes qui rockent

C'est vendredi, c'est le début d'une canicule et c'est vindredi. On célèbre cette semaine les vins et des femmes qui rockent.

L'animateur Patrick Lagacé est accompagné de la sommelière Jessica Harnois et de la chroniqueuse Catherine Beauchamp.

Vins

On aborde cette semaine les accords avec le homard.

1 - Vin d’apéro & Guédille de Homard

Pegões Vale da Judia 2020

Vin blanc | 750 ml | Portugal Péninsule de Setúbal

10,40 $

2 - Pâtes au Homard ou Homard sur le Grill

Cave d'Azé Mâcon-Azé 2018

White wine | 750 ml | France Bourgogne

20,25$

3- Rosé détente & Pizza au Homard

Le Pive Gris Sable de Camargues

Vin rosé | 750 ml | France Languedoc-Roussillon

15,95 $

4- Terre & Mer

Cosme Palacio Rioja

Vin rouge | 750 ml | Espagne Vallée de l'Ebre

18,25$

Musique

Janis Joplin - Summertime 1969

Heart - Crazy on You 1975-76

Grace Slick - Jefferson Airplane - Somebody to Love 1976

Patti Smith - Because the night 1978

Pat Benetar - Heartbreaker 1979

Blondie - Call Me 1980

Stevie Nicks - Edge of Seventeen 1981-82

Joan Jett - I Love Rock 'N Roll 1981

Tina Turner - We Don't Need Another Hero (Thunderdome) 1985

Lita Ford - Kiss Me Deadly 1988

The Pretenders Chrissie Hynde - Don't Get Me Wrong 1986

Melissa Etheridge - Like the Way I Do 1988

Alannah Myles - Black Velvet 1989

France D'Amour - Animal

Marjo - Corbeau - Illégal

Nanette Workman - Call girl

Garbage - I'm Only Happy When It Rains 1995

Hole - Coutney Love - Celebrity Skin 1998