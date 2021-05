«Friends : The Reunion» | Dès jeudi 6 h

Après 17 longues années d’absence, les fans de Friends pourront enfin retrouver leurs acteurs préférés et la chanson thème pour un épisode spécial «retrouvailles».

Dès le jeudi 27 mai à 6 h, cet épisode spécial de Friends sera disponible sur la plateforme Crave au Canada.

Il réunira les acteurs de la populaire série télévisée - Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc et Lisa Kudrow – qui vont partager des souvenirs et rejouer certaines scènes mythiques dans les décors originaux de la série.

Selon la bande-annonce dévoilée la semaine dernière, d’autres acteurs et célébrités viendront également faire une visite sur le plateau. Parmi eux, on retrouve Maggie Wheeler qui jouait Janice, la copine de Chandler, Justin Bieber, Lady Gaga, Reese Witherspoon et David Beckham.

Une certaine déception

Pour les fans de Friends qui a été initialement diffusée au réseau NBC de 1994 à 2004, le format choisi pour ces retrouvailles est quelque peu décevant.

La majorité aurait aimé voir un véritable épisode, afin de constater comment les personnages ont évolué 17 ans plus tard. Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey et Phœbe sont-ils encore amis? Ross et Rachel sont-ils toujours ensemble ? Joey est-il devenu un acteur célèbre ?