Chanter l’hymne national dans un Centre Bell vide | Marc Hervieux raconte son expérience

«J’étais curieux de voir comment ça se passerait et comment je me sentirais. Mais quand les joueurs arrivent sur la patinoire pour la période de réchauffement, ils mettent de la musique pour mettre de l’ambiance. Et c’était super fort et ça met de l’ambiance. Les joueurs sont là et j’étais excité. Ce sont les séries, c’est Montréal-Toronto. Pendant que je chantais, j’étais dans les estrades de dos, donc je ne vois pas le Centre Bell vide»