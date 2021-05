Ouverture de l'émission «Tout le monde en parle» | Guy A. Lepage a commenté l'accusation d'agression sexuelle à l'endroit de Luc Wiseman

«Il y a deux jours, j’ai appris avec consternation, en même temps que tout le monde, que le producteur Luc Wiseman faisait face à cinq chefs d’accusation, dont agression sexuelle sur une mineure, voies de fait et production de matériel de pornographie juvénile. Il était le coproducteur minoritaire de Tout le monde en parle. Il est hors de question que notre émission, qui défend les victimes depuis 17 ans, garde dans ses rangs un individu accusé de tels gestes. Si ces gestes s’avèrent fondés, ça me dégoûte profondément. Ce qui me trotte dans la tête depuis deux jours, c’est la jeune victime. C’est elle la plus importante ; c’est elle qui a eu le courage de dénoncer [les gestes de Luc Wiseman]. Je salue son courage. Je pense aussi aux employés d’Avanti.»