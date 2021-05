Dévoilement de la programmation estivale | Pour tout savoir de l’actualité cet été, rendez-vous au 98.5

Montréal, le 18 mai 2021 — Cet été, votre radio préférée ne prend pas de vacances. La programmation saura vous accompagner aussi fidèlement que durant les derniers mois avec tantôt des sujets sérieux et percutants et aussi avec divertissement et discussions enjouées.

L’équipe de Cogeco Nouvelles suivra les points de presse et annonces gouvernementales tout en étant à l'affût de ce qu’il se passera à travers la province.

En semaine

Dès 5h30, du lundi au vendredi, les auditeurs du 98.5 ont rendez-vous avec l’équipe estivale de Puisqu’il faut se lever en compagnie de Louis Lacroix et ses collaborateurs.

De 10h à 12h, le 98.5 est fier de présenter une émission en primeur avec une nouvelle recrue à la radio: Guillaume Dulude en compagnie d’Élisabeth Crête. Figure connue en neuropsychologie et psychologie clinique, Guillaume démystifiera la psychologie de la communication avec cette émission : Ni noir, ni blanc.

À la demande générale des auditeurs, c’est le retour de Jean-Luc Mongrain pour une 2e saison à la barre de l’émission Mongrain, de midi à 15 h, abordant les sujets chauds et d’actualité qui font réagir la ville.

Marie-Claude Lavallée est de retour à l’émission Le Québec maintenant dans le créneau de 15h à 18h30.

Elle saura, fidèle à son habitude, revenir sur les événements marquants du jour et en discuter avec ses collaborateurs.

Le sport gardera la vedette tous les soirs à partir de 18h30 avec Mario Langlois et Jérémie Rainville pour suivre les Canadiens durant la fièvre des séries.

Le week-end

Patrick Marsolais vous accompagnera durant les matins la fin de semaine avec plusieurs chroniqueurs chevronnés pour faire le retour de la semaine et sur les activités du week-end.