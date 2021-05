À VOIR: Chanson du Jour de Damien Robitaille | Tour de force pour sa 200e prestation musicale

Depuis le début de la pandémie, les reprises de Damien Robitaille apportent une touche de bonheur musical et d'humour à bien des gens. Pour souligner sa 200e prestation, le Franco-Ontarien s’est surpassé, dimanche, en interprétant We Are The World.

Ce méga succès des années 80 regroupe pas moins de 21 chanteurs et non les moindres : Lionel Richie, Stevie Wonder, Paul Simon, Kenny Rogers, Tina Turner, Billy Joel, Michael Jackson, Diana Ross et tant d’autres...