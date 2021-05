TLMP | «Safia Nolin a été invitée parce que Maripier Morin s’est avancée en parlant d’elle» -Guy A. Lepage

«Je rappellerais à Safia, que j’aime par ailleurs et envers qui je ne suis pas fâché, qu’on a invité au moins 500 victimes à Tout le monde en parle. Safia Nolin a été invitée parce que Maripier Morin s’est avancée en parlant d’elle… On se disait qu’elle voulait peut-être avoir un droit de réplique. Safia a parfaitement le droit de refuser. Ce qu’elle a fait. Son mot sur Facebook ne m’a pas tellement dérangé. C’est un peu de cette façon qu’elle fonctionne : Safia aime bien expliquer longuement comment elle se sent. C’est parfait. Et c’est bien écrit. C’était clair. […] Rien de grave s’est passé entre Safia Nolin et moi. Si elle veut venir parler de son disque en septembre, ça va me faire plaisir de la recevoir.»