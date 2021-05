Musique | «L'industrie du disque est presque du passé» -Claude Dubois

Le chanteur et auteur-compositeur-interprète Claude Dubois était au micro de Paul Houde et de Thérèse Parisien pour parler de ses plus récentes activités.

D’entrée de jeu, Claude Dubois a parlé de son coffret d’une cinquantaine de titres sur trois disques, Dubois Solide qu’il a récemment sorti. C'est d'ailleurs son 48e disque.

Il a notamment évoqué l'évolution de l'industrie musicale.