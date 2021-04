Triomphe de «Nomadland» aux Oscars | «Très touchante dans son discours» -Catherine Brisson à propos de la réalisatrice Chloé Zhao

La 93e cérémonie des Oscar a couronné le film «Nomadland» et sa réalisatrice Chloé Zhao.

Zhao était la deuxième femme seulement à recevoir un tel honneur dans la catégorie de la réalisation.

Frances McDormand a aussi été retenue comme meilleure actrice dans «Nomadland» alors qu'Anthony Hopkins récoltait l'honneur comme meilleur acteur pour son rôle dans «The Father».

Les titres d'acteur et actrice de soutien sont allés respectivement à Daniel Kaluuya («Judas and the Black Messiah») et Youn Yuh-jung («Minari»).

Notons que le film «Drunk» (Druk) du Danois Thomas Vinterberg a reçu l'Oscar du meilleur film étranger.