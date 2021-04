Première édition du Radiothon Pour l'amour | 130 000$ amassés !

Plus de 130 000 $ ont été amassés dans le cadre de la toute première édition du « Radiothon Pour l’amour. Mettons fin à la violence conjugale » au cours de laquelle la grande famille de Rythme FM située à Montréal, en Mauricie, en Estrie et à Québec au M102.9, s’est unie pour la même cause, au profit de SOS violence conjugale.

De plus, Cogeco Média a conclu ce radiothon en offrant 250 000 $ en temps d’antenne pour la prochaine année sur les ondes des stations Cogeco Média pour faire la promotion de l’organisme.

« À SOS violence conjugale, on est vraiment très touchées par les nombreux partages d’artistes et d’auditeurs qui sont venus témoigner de leur expérience sur vos ondes pendant le radiothon, a expliqué Jocelyne Jolin, directrice générale, SOS violence conjugale. Ça montre des visages différents et ça permet aux victimes actuelles de démasquer plus facilement la violence dans leur vie et de savoir où demander de l’aide si elles en ont besoin. Ça déstigmatise la problématique et ça fait en sorte qu’on se sent tous et toutes concernés. Plus de 130 000 $ pour offrir de l’aide concrète aux victimes de violence conjugale, c’est précieux. De plus, 250 000 $ de temps d’antenne pour faire de la prévention de la violence conjugale, c’est un levier incroyable pour SOS. Mais le mouvement de solidarité et de reconnaissance que vous avez démarré... ça n’a pas de prix. Merci. »

« La générosité des auditeurs est encore une fois exceptionnelle en cette première édition du Radiothon Pour l’amour. Mettons fin à la violence conjugale. Au profit de SOS violence conjugale. L'implication du réseau Rythme FM à Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières et du M102,9 à Québec, soutenu par l'ensemble des 23 stations à travers la province, a fait une réelle différence. Notre engagement est sincère et on se donne déjà rendez-vous pour le prochain Radiothon le 20 avril 2022 », déclarait Richard Lachance, président de Cogeco Média.