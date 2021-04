Au profit de SOS violence conjugale | Radiothon Pour l’amour. Mettons fin à la violence conjugale

Toutes les stations du réseau parlé de Cogeco Média appuient les stations du réseau Rythme et le M102.9 dans le cadre du 24 h du Radiothon Pour l'amour. Mettons fin à la violence conjugale au profit de SOS violence conjugale. Vous pouvez participer en faisant un don directement en cliquant ici ou en allant au dons.sosviolenceconjugale.ca

Un reçu d'impôts sera émis pour les dons de 20$ et plus.

« C'est avec beaucoup d'humilité et de respect que nous lançons cette première édition du Radiothon Pour l’amour. Mettons fin à la violence conjugale. Au profit de SOS violence conjugale. L'implication du réseau Rythme Fm à Montréal, Sherbrooke et Trois-Rivières et du M102,9 à Québec, soutenu par l'ensemble des 23 stations à travers la province est importante pour Cogeco Média et moi-même personnellement, a expliqué Richard Lachance, président de Cogeco Média. Il est inconcevable de voir les victimes de ce fléau et les répercussions collatérales sur les enfants et les familles. C'est notre devoir d'aider et de redonner à la société. Si nous réussissons à inciter une femme de plus à dénoncer et de chercher de l'aide, notre “24 h” aura été un véritable succès. Soyez assurés que Cogeco Média continuera de supporter SOS violence conjugale au-delà du 21 avril... »

Pourquoi ce Radiothon?

Pas moins de 10 féminicides ont eu lieu au Québec depuis le début de l’année. Ce chiffre effroyable exclut toutes les femmes qui souffrent en silence et dans la peur d’être la prochaine victime fatale.

SOS violence conjugale reçoit actuellement plus de 30 000 demandes annuellement. Dans les trois dernières années, les demandes sont en forte hausse. Près de 80% des demandes proviennent de victimes de violence conjugale, mais nous recevons aussi plusieurs appels de proches, de policiers, de médecins ou d’intervenant-es sociaux préoccupé-es par la situation d’une victime de violence conjugale ou de ses enfants. Depuis 1987, SOS a reçu plus de 770 000 demandes.

La mission de SOS violence conjugale (qui existe depuis 1987) est de contribuer à la sécurité des victimes de violence conjugale et à la réduction de la violence conjugale et de ses conséquences en offrant des services aux victimes, à la population et à toutes les personnes touchées par la violence conjugale.

Depuis le début de l’année, les demandes sont grandissantes. Seulement depuis quelques semaines, les demandes atteignent plus de 1600 interventions par semaine. Si la tendance se poursuit, ce sera plus de 83 000 demandes, trois fois plus qu’une année dite normale.