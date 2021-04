Décès de Michel Louvain | «Avant lui, il n’y avait pas d’industrie de chansons pop au Québec» - Pierre Marcotte

«Oui, il a eu beaucoup de succès, mais il avait cette qualité d’aimer son public et le public lui rendait très bien. Il était gentil et très passionné. Il adorait son métier et il vivait pour chanter et il chantait pour vivre. Chanter, c’était sa vie. Les gens le regardaient avec tellement d’amour, d’admiration et de respect. C’était un monument. J’ai un énorme chagrin, car c’était mon ami dans la vie. J’adorais Michel. C’était un être adorable. Il se préoccupait des autres»