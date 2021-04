L’humoriste Dave Gaudet, sobre depuis le début de la pandémie | «Je ne veux plus gaspiller mon talent»

«J’avais toujours une petite voix qui me disait que c’était la dernière fois, que j’allais ‘’slacker’’. On trouve toujours des excuses. J’ai toujours été alcoolique et toxicomane depuis que je suis jeune. J’avais arrêté un bon 10 ans et je suis retombé dedans solide. Avant la pandémie, j’étais rendu à trois mois de sobriété, mais la pandémie est arrivée et le choc émotif qu’on a tous vécu, je ne savais pas quoi faire, alors j’ai pris un p’tit verre. Et je suis retombé dans les mêmes patterns que j’avais dans les bars. Ce n’était même pas l’fun, je consomme et je suis chez nous. Et je cherchais des endroits pour aller consommer en cachette pour pas que ma femme le sache»