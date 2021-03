Racisme systémique | Patrick Huard a donné un cours 101 au ministre Ian Lafrenière

«Les gens des fois on pense que quand on parle de racisme systémique, c’est un aveu personnel de culpabilité. D’abord il faut s’enlever ça. Ce n’est pas de dire : "Je suis raciste et je nourris le système". Ce n’est pas non plus de s’imaginer des gens qui font des ‘meetings’ pour décider qu’ils vont volontairement ostraciser et mettre des groupes de côté. C’est beaucoup plus insidieux que ça! C’est pour ça que ça devient systémique. C’est parce que ça fait partie d’habitudes et de réflexes. Quand je dis encastré, c’est ça que je veux dire.»