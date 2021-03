Carrière en veilleuse après des comportements répréhensibles | «Le retour de Maripier Morin est enclenché»

«Le retour de Maripier Morin est enclenché. Et si elle veut compléter son retour et convaincre le monde de sa bonne foi, démontrer aux gens qu’elle a vraiment changé, faut qu’elle vienne s’assoir dans des entrevues qu’elle ne contrôle pas. C’est plate, mais c’est ça. Et après ça, le public décidera»