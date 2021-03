Ignoré lors des nominations | The Weeknd boycottera les Grammys

Bien que l’artiste canadien a vu sa chanson «Blinding Lights» être le plus gros vendeur au monde l'année dernière, il n'a reçu aucune nomination pour les Grammys.

The Weeknd a toutefois interprété le tout comme une attaque et dans un communiqué, il a déclaré qu’il ne permettrait plus à son entourage de soumettre sa musique aux Grammys.

Il a ajouté qu’il s’absenterait de l'événement jusqu'à ce qu'il appelle les «comités secrets» qui décident de nombreuses nominations soient tout simplement abolis.

The Weeknd n'est pas le premier artiste à se retirer. Rappelons que Drake a refusé de soumettre son album «More Life» en 2018 pour les Grammys, tandis que Frank Ocean a choisi de ne pas participer en 2017.