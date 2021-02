C'est la 78e édition des Golden Globes ce dimanche soir et pour l’occasion notre correspondant Henry Arnaud nous parle de Jane Fonda à qui on rendra hommage au cours de la soirée.

La prestigieuse remise de prix se déroulera simultanément à New York et à Beverly Hills pour éviter les voyages et cela permettra aux nommés de demeurer à la maison.

Certes, la cérémonie sera différente, alors que seulement quelques centaines de premiers répondants pourront assister sur place en direct à l’événement.

Plusieurs nominations mettront en scène des acteurs et actrices de la nouvelle génération, mais aussi des vétérans comme Anthony Hopkins pour son rôle dans «The Father».

Cette soirée est pour Hollywood beaucoup plus détendue que celle des Oscars selon Thérèse Parisien.

Les nombreuses critiques sur l’événement sont aussi abordées au cours de l’entretien, au micro de Paul Houde. Reste que la cérémonie ne laissera vraisemblablement personne indifférent.